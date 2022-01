Politie vraagt hulp publiek bij misdaad met hoger impact

12 Gedeeld

WILLEMSTAD – De politie vraagt de hulp van het publiek bij het oplossen van criminaliteit met hoge impact afgelopen week op Curaçao. Vijf atrako’s werden gepleegd.

De meesten tussen één en twee uur ’s nachts, zowel op straat als in woningen. Drie woninginbraken vonden overdag plaats, vijf inbraken in bedrijven en scholen gebeurden in Brievengat en Barber, juist in de nacht en vroege ochtend.

In het weekend werden drie auto’s opengebroken, dat gebeurde in Weto, Groot Piscadera en Baya Beach.

