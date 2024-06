Politie en Justitie Politie vraagt om hulp bij het opsporen van 75-jarige Siegfried Hooi Redactie 26-06-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De politie is op zoek naar de 75-jarige Siegfried Amando Hooi, geboren op Curaçao. De laatste keer dat Siegfried gezien is, was op 23 mei om ongeveer 14:30 uur in zijn woning aan de Kaya Meteorológiko nummer 6.

Siegfried is 1.84 meter lang, heeft een slank postuur, kort grijs-zwart haar en een donkerbruine huidskleur. Hij heeft een opvallend kenmerk: een deel van zijn oor ontbreekt. Siegfried lijdt aan de ziekte van Alzheimer, wat zijn verdwijning bijzonder zorgwekkend maakt.

Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een blauwe spijkerbroek, een zwart met grijze flanel, en zwarte mocassins. Siegfried heeft een telefoon bij zich met het nummer 6827829.

De politie roept iedereen die informatie heeft over de verblijfplaats van Siegfried op om contact op te nemen via telefoonnummer 917 of het anonieme nummer 108.