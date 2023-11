Politie vraagt om hulp bij het zoeken naar vermiste jongeren op Curaçao

WILLEMSTAD – De politie van Curaçao doet een dringende oproep aan het publiek voor informatie over twee vermiste jongeren, Joheidienne Floranus en Urvelina Rafael. Beide zijn recentelijk niet teruggekeerd naar het Jeugd Instituut Curaçao (JJIC).

Joheidienne Floranus, met een lengte van 1.70 meter, een slanke bouw, en een ovaal gezicht, wordt sinds kort vermist. Zijn haar is kort en natuurlijk, en hij heeft een bruine huidskleur en bruine ogen. Toen hij het JJIC verliet, droeg hij een witte korte broek, een gekleurde T-shirt met korte mouwen en slippers.

Urvelina Rafael, 16 jaar oud en geboren op Curaçao, is ook niet teruggekeerd naar het JJIC. Urvelina is 1.66 meter lang, stevig gebouwd, met een rond gezicht. Haar haar is natuurlijk en hij heeft een donkerbruine huidskleur en donkerbruine ogen. Zij zou zich mogelijk in de wijk Seru Fortuna kunnen bevinden.

De politie roept iedereen die informatie heeft over de verblijfplaats van deze jongeren op om contact op te nemen via telefoonnummer 917 of via het anonieme nummer 108.