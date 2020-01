7 Gedeeld

Dubbele moord bij buurthuis van Ser’i Papaya | Foto Extra

Willemstad – De politie vraagt om tips om de dubbele moord in Seru Fortuna op te lossen. Zij hoopt dat automobilisten of andere getuigen die tijdens de moord in de buurt rondreden of liepen, zich melden.

De schietpartij met dubbele dodelijke afloop gebeurde bij het buurthuis van Ser’i Papaya. Wie meer weet kan terecht op het nummer van de politie 917, of anoniem op 108.