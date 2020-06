Politie vraagt tips oplossen moord Kaya Belenos

2 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – De politie vraagt het publiek om mee te helpen bij het oplossen van de moord op de 24-jarige Venezolaanse man Zadan Lopez.

Hij werd op 13 mei in de tuin van een huis aan de Kaya Belenos in de wijk Kent U Zelf doodgeschoten. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat drie mannen bij de woning verschenen en het slachtoffer verrasten om hem daarna een eind de tuin in te slepen en dood te schieten.

Getuigen of anderen mensen die over informatie over de zaak beschikken, kunnen contact opnemen met de politie via 917 of de anonieme tiplijn 108.

