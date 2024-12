Politie en Justitie Politie waarschuwt voor nieuw fenomeen: doorverkopen huurauto’s Dick Drayer 10-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De politie slaat alarm over een nieuwe vorm van fraude waarbij criminelen gehuurde auto’s illegaal doorverkopen aan nietsvermoedende kopers. Dit fenomeen treft niet alleen autoverhuurbedrijven, maar ook particulieren die de dupe worden van deze praktijken.

In de afgelopen periode hebben meerdere bedrijven en individuen melding gedaan bij de politie nadat hun gehuurde voertuigen waren doorverkocht. De fraudeurs huren auto’s met behulp van valse rijbewijzen waarop naam en adres niet kloppen. De verhuurders geven de voertuigen goedgelovig mee en ontdekken pas later dat hun auto is verkocht of worden geconfronteerd met kopers die al hebben betaald voor een voertuig dat niet van de verkoper is.

Ook kopers worden slachtoffer van deze fraude. Nadat zij het geld overmaken naar de rekening van de fraudeur, komen zij erachter dat de auto niet officieel op hun naam kan worden gezet omdat de verkoper geen eigenaar is.

Werkwijze

De fraudeurs gebruiken valse identiteitsdocumenten om auto’s te huren. Vervolgens bieden ze deze auto’s te koop aan via diverse kanalen, waaronder online platforms. Zodra de verkoop is afgerond en de koper betaald heeft, verdwijnen de fraudeurs met het geld, terwijl de echte eigenaar van de auto met het probleem blijft zitten.

De politie heeft inmiddels enkele aanhoudingen verricht in verband met deze praktijken, maar vermoedt dat er nog meer mensen betrokken zijn bij deze vorm van fraude.

Waarschuwing

De politie roept mensen op om uiterst voorzichtig te zijn bij het kopen van een voertuig, vooral via online advertenties. Voordat een betaling wordt gedaan, is het van groot belang om te verifiëren dat de verkoper daadwerkelijk de rechtmatige eigenaar is. Controleer officiële documenten en zorg ervoor dat alle gegevens kloppen voordat je een transactie afrondt.

