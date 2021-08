Politie wil niet dat burgers Bandariba heft in eigen handen nemen

620 Gedeeld

Het aantal inbraken in de wijk Banda Riba is al langere tijd een probleem. Een aantal buurtbewoners heeft via de media laten weten dat ze het heft in eigen hand gaan nemen.

De buurtbewoners willen niet langer meer wachten op actie van de politie maar willen zelf achter de inbrekers aan. De politie laat via woordvoerder Imro Zwever weten aan de Èxtra dat het goed is wanneer burgers de politie helpen maar het is onacceptabel wanneer burgers zelf het recht in eigen hand nemen.

“Alleen de politie mag geweld gebruiken indien nodig tegen andere burgers en niet burgers onderling” Aldus Zwerver

