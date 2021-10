Politie zoekt 14 jarig meisje dat vertrok met een tas vol kleren

20 Gedeeld

WILLEMSTAD – De politie is op zoek naar de 14-jarige Liandra Alexander Martina. Het meisje verliet afgelopen maandag 4 oktober haar ouderlijk huis en is niet meer teruggekomen.

Bij haar vertrek had ze een extra tas met kleren bij. Ook was ze helemaal in het zwart gekleed: top, broek en schoenen. De politie denkt dat ze met een vriend mee is. Liandra heeft een slank postuur en is niet groot: 1 meter 50. Weet u meer of heeft u haar gezien, bel dan 917 of anoniem 108. De politie laat weten dat het helpen van een persoon die gezocht wordt door de autoriteiten strafbaar is.

Lees ook: