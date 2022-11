Politie zoekt 14-jarige weggelopen jongen uit GOG

WILLEMSTAD – De politie is op zoek naar een 14-jarige jongen de uit de jeugdinrichting GOG wegliep en daarvoor geen toestemming had. Dat gebeurde gisteren zo rond half een ’s middags.

Jean Paul Kleinmoedig had toen hij wegliep een flanellen shirt aan en een grijze trainingsbroek. Hij droeg Adidas sportschoenen. De jongen heeft twee tatoeages. Een op zijn linkerborst en een in zijn nek. Hij is 1,80 meter lang, slank van postuur, heeft een ovalen gezicht en half lang lichtbruin haar en een bruine huidskleur.

Wie weet waar Jean Paul nu is of wie hem na gistermiddag heeft gezien, wordt verzocht de politie te bellen op 917 of anoniem op 108.