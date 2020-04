Politie zoekt Dominicaanse uit Campo

18 Gedeeld

De politie is op zoek naar de 22-jarige vrouw Daricel Castro Santos. Zij is geboren in de Dominicaanse Republiek en werkte in Campo Alegre.

Op 9 april verliet zij het resort en is niet meer teruggekeerd.

Zij zou net als een groep van 22 vrouwen zaterdag terugvliegen naar haar geboorteland.

Campo Alegre moest zijn deuren vorige week sluiten vanwege de Coronamaatregelen van de overheid.

Het Dominicaanse consulaat had een charter geregeld om de vrouwen op te halen, maar het vliegtuig is vertrokken zonder Daricel aan boord.