Politie zoekt hulp bij oplossen moord op Rilles Gerard Dick Drayer 12-02-2025

Ardilles Gerard, beter bekend als ’Rilles’

ROTTERDAM – De Rotterdamse politie zoekt getuigen en beeldmateriaal van de schietpartij op 2 februari in zalencentrum Sunrise, waarbij de 42-jarige Curaçaoënaar Rilles Gerard om het leven kwam. Een eerder aangehouden verdachte, een 43-jarige man uit Amsterdam, is inmiddels vrijgelaten en wordt niet langer als verdachte beschouwd. De dader is nog voortvluchtig.

De schietpartij vond plaats in de vroege ochtend van zaterdag op zondag rond 04.00 uur, tijdens een Caribisch evenement in het zalencentrum aan de Galvanistraat in Delfshaven. Twee mannen raakten zwaargewond, onder wie een 24-jarige man uit Amsterdam. Hij is inmiddels aanspreekbaar. Volgens vrienden was Gerard een onschuldige bezoeker die door een verdwaalde kogel werd getroffen. Hij overleed maandag in het ziekenhuis.

Ook buiten het feestgebouw werd geschoten, maar daarbij raakte niemand gewond. De politie zette direct een grootschalig onderzoek op en hield kort na het incident twee mannen aan, onder wie een 46-jarige Rotterdammer. Beide verdachten zijn vrijgelaten. De politie roept bezoekers van het feest op om zich te melden als getuige en eventueel beeldmateriaal van de avond te delen.

In Gerards woonplaats Hoorn wordt met veel verdriet op zijn dood gereageerd. Zijn stamcafé heeft een herdenkingshoek ingericht en op sociale media delen vrienden hun medeleven. De schietpartij heeft opnieuw vragen opgeroepen over de veiligheid bij evenementen in zalencentrum Sunrise, waar eerder al gewelddadige incidenten plaatsvonden.

Burgemeester Carola Schouten heeft het zalencentrum voor minstens twee weken gesloten. Een verlenging van die sluiting hangt af van de uitkomsten van het lopende politieonderzoek.

