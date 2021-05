Politie zoekt man die auto achterliet op de brug

66 Gedeeld

WILLEMSTAD – De politie is op zoek naar een man die gisteren zijn ex met een vuurwapen bedreigde in het Medisch Centrum van Montaña. De vrouw wist te ontkomen en ook de man ging ervandoor.

Niet veel later werd zijn auto verlaten aangetroffen op de Julianabrug. Er werd in eerste instantie gedacht dat de man gesprongen was, maar anderen zeggen dat hij is overgestapt in een andere auto. Tot op heden ontbreekt elk spoor. In de auto werd zijn wapen en scherpe munitie gevonden.