Willemstad – De politie is op zoek naar een quad-bestuurder die donderdag gevaarlijk over de Julianabrug reed. De man deed dat door met twee wielen omhoog staand de brug over te gaan. Dat gebeurde toen er op de andere rijbaan een file was.

Een foto van de quad op twee wielen is verspreid in de hoop de bestuurder te vinden. Die mag zich overigens ook zelf melden op het politiebureau aan de Winston Churchillweg, aldus het politiebericht.