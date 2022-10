Politie zoekt twee meisjes die hun internaat hebben ontvlucht

WILLEMSTAD – De politie is op zoek naar twee meisjes die beiden het internaat waar zij verblijven zonder toestemming hebben verlaten en niet meer zijn teruggekeerd.

Het gaat om Alicia Richards, een 14-jarig meisje geboren op Curaçao en de 17-jarige Urveline Rafael, ook op Curaçao geboren.

Beiden verlieten twee weken terug Huize Rose Pelletier. Een internaat dat een passend tehuis verschaft voor studerende meisjes, voor wie het verblijf in eigen milieu wegens maatschappelijke omstandigheden niet wenselijk of mogelijk is.

Alicia is 1,70 meter lang, heeft een dun postuur en normaal kroeshaar. Ze heeft een lichtbruine huidskleur en donkerbruine ogen. Urveline is iets kleiner, heeft ook een dun postuur en bruine huidskleur en dito ogen.

Wie de meisjes samen of ieder afzonderlijk heeft gezien na dinsdag 11 oktober of weet waar de twee verblijven, wordt gevraagd de politie te bellen op 917 of anoniem op 108.