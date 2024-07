Politie en Justitie Politie zoekt verdachte Derren Richards (17) Redakshon 17-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De politie is op zoek naar de 17-jarige verdachte Derren Richards. Hij verdween op 14 juli 2024 rond 15.30 uur uit de jeugdgevangenis JJIC/GOG.

Derren is 1,78 meter lang, heeft een slank postuur, ovaal gezicht en zwart haar. Zijn ogen en huidskleur zijn bruin. Derren heeft een tatoeage met het symbool 4Pf aan de rechterkant van zijn hals. Op het moment van zijn ontsnapping droeg hij een groen shirt, een roze sportbroek en zwarte “Reef” slippers.

De politie roept iedereen op die informatie heeft over de verblijfplaats van Derren Richards om contact op te nemen via telefoonnummer 917 of anoniem via 108.

236