Willemstad – De politie is op zoek naar de 15-jarige Shargionny Cristina. In de ochtend van woensdag 15 januari verliet zij het schoolplein van de scholengemeenschap Parera, en is daarna niet meer gezien.

Ze had die woensdag een schooluniform aan, een grijs poloshirt met een gele kraag en een donkerblauwe spijkerbroek. Cristina heeft en normaal postuur en is 1,59 meter lang. Wie haar na 15 januari heeft gezien of weet waar ze is wordt gevraagd 917 te bellen of anoniem 108.