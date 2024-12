Politie en Justitie Politie zoekt vermiste man uit Tielstraat Redactie 02-12-2024 - 1 minuten leestijd

Robert Scheffer vermist

WILLEMSTAD – De politie is op zoek naar de 63-jarige Robert Hubertus Leonardus Scheffer, geboren op Curaçao. Hij wordt sinds dinsdag 26 november vermist. Tussen 10.00 en 11.00 uur verliet Scheffer zijn woning in de Tielstraat en keerde niet terug.

Scheffer heeft een lengte van 1 meter 67, een normale lichaamsbouw, een rond gezicht, kortgeschoren haar en lichtgekleurde ogen en huid. De politie roept iedereen met informatie over zijn verblijfplaats op om contact op te nemen via telefoonnummer 917 of anoniem via 108.

