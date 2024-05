Politie en Justitie Politie zoekt vermiste Siegfried Hooi Dick Drayer 29-05-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De politie is op zoek naar een vermiste man, Siegfried Amando Hooi, een 75-jarige man geboren op Curaçao. Siegfried werd voor het laatst gezien op 23 mei 2024 rond 14.30 uur in zijn huis aan de Kaya Meteorológiko nummer 6.

Siegfried is 1,84 meter lang, heeft een slank postuur en kort, zwart met grijs haar. Zijn huidskleur is donkerbruin. Een opvallend kenmerk is dat een deel van zijn bovenste oor mist. Hij lijdt aan Alzheimer.

Op het moment van zijn verdwijning droeg Siegfried een blauwe spijkerbroek, een zwarte riem en een zwart met grijs geruit overhemd. Hij had zwarte mocassins aan.

Siegfried heeft een telefoon bij zich. De politie verzoekt iedereen die informatie heeft over de verblijfplaats van deze man contact op te nemen via telefoonnummer 917 of anoniem via 108.