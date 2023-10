Politie zoekt vier jongeren die strips stelen van een auto

WILLEMSTAD – De politie is op zoek naar vier jonge mensen die op 9 augustus in de vroege ochtenduren ‘strips’ van de deuren van een Toyota 4 Runner-voertuig hebben gestolen.

Dat gebeurde in de Mgr. Nieuwindtstraat in Otrobanda. Wellicht zijn er getuigen die de jongeren hebben gezien die avond, of ook daarna. De politie wil graag met deze getuigen in contact komen.

De politie denkt zelfs dat ouders hun kinderen kunnen herkennen op de foto. Ook dan wordt gevraagd om met hun kinderen naar het politiebureau te gaan.