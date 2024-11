Politie en Justitie Politieachtervolging eindigt in ongeluk op kruising bij Mundu Nobo Dick Drayer 21-11-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Gisteravond rond negen uur heeft een politieachtervolging geleid tot een botsing tussen een politieauto en een personenwagen. Het incident vond plaats tijdens een poging om een verdachte auto tot stoppen te dwingen, die uiteindelijk eindigde in een aanrijding op de kruising bij Aqualectra in Mundu Nobo.

De politie merkte in de buurt van Marchena een donkerkleurige auto op die verdacht gedrag vertoonde. Toen de bestuurder werd gesommeerd om te stoppen, negeerde hij het bevel en probeerde weg te vluchten. Hierop begon een achtervolging waarbij meerdere politie-eenheden betrokken raakten.

De achtervolging eindigde toen de politie op de kruising bij de verkeerslichten in Mundu Nobo in botsing kwam met de verdachte auto. De bestuurder, een jonge man die naar verluidt de auto van zijn moeder bestuurde, werd ter plaatse aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Otrobanda.

Na de aanhouding doorzocht de politie de route die de verdachte had afgelegd, op zoek naar mogelijk weggegooide voorwerpen. Op het moment van rapportage is nog niet bekend of er iets verdachts is gevonden.

