Politie en Justitie Politieactie op Curaçao leidt tot aanhouding van 12 illegalen en sluiting van twee snackbars Redactie 15-04-2024 - 1 minuten leestijd

Foto KPC

WILLEMSTAD – Tijdens een politieactie van vrijdagavond 12 april tot zaterdagochtend 13 april 2024 zijn twaalf mensen aangehouden die illegaal op het eiland verbleven. De operatie, uitgevoerd door het Actieteam van de politie van Otrobanda in samenwerking met de politie van Punda/Montaña en de eenheden van U.S.T. en L.B.D., richtte zich op vestigingen die vergunningen moesten controleren.

Naast de aanhoudingen werden twee snackbars gesloten omdat hun vergunningen niet in orde waren, en twee andere gelegenheden werden betrapt op het stelen van elektriciteit.

Het Actieteam, versterkt door personeel van M.E.O., Douane en Aqualectra, controleerde in totaal vijf vestigingen. De actie maakt deel uit van een grotere inspanning om de naleving van lokale wetgeving en regelgeving te versterken. Drie van de aangehouden vrouwen zijn later op voorwaarde vrijgelaten dat zij zich zullen melden bij de autoriteiten. De overige negen personen, waaronder vijf mannen en vier vrouwen, blijven in hechtenis in afwachting van uitzetting.