Politie en Justitie Politieagent beschuldigd van fraude met facturen en diefstal nutsvoorzieningen Dick Drayer 21-11-2024 - 1 minuten leestijd

Rechtbank in Willemstad

WILLEMSTAD – Politieagent A.M. (49) stond gisteren terecht op beschuldiging van diefstal van elektriciteit en water, fraude met 128 vervalste facturen, bedreiging van werknemers van nutsbedrijf Aqualectra, en vervalsing van douanedocumenten.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft A.M. tussen januari 2021 en december 2022 elektriciteit en water gestolen van Aqualectra. Daarnaast zou zij vier medewerkers van Aqualectra hebben bedreigd met de woorden: “Deze zaken maken me gek. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt als ik jullie weer bij mijn huis aantref, de volgende keer laat ik een bom afgaan.”

A.M. wordt verder beschuldigd van het indienen van valse douaneaangiftes voor producten die zij bestelde uit het buitenland. De politieagent zou de waarde van de goederen bewust lager hebben aangegeven dan de werkelijke prijs. In totaal gaat het volgens de aanklacht om 104 vervalste facturen, naast nog eens 24 andere frauduleuze facturen.

De zaak werd gisteren in de rechtbank behandeld, maar is uitgesteld omdat A.M. gebruikmaakt van haar zwijgrecht met betrekking tot de beschuldigingen rond de vervalste facturen. Hierdoor bleek de gereserveerde tijd van één uur onvoldoende om alle facturen te behandelen. De rechter stelde A.M. de vraag of zij nog steeds gebruik wilde maken van haar zwijgrecht, waarop zij bevestigend antwoordde.

Gezien het grote aantal zaken dat in de afgelopen maanden behandeld moest worden, besloot de rechtbank de zaak van de politieagent voor onbepaalde tijd uit te stellen. Naar verwachting wordt de zaak in april 2025 opnieuw behandeld.

79

- tekst gaat verder onder de advertentie -