Politiek vragenuur over stranden opnieuw uitgesteld

WILLEMSTAD – Het vragenuur in het Parlement over de ontwikkeling van onze stranden is weer verplaatst. Het Vragenuur, waarbij Statenleden in gesprek kunnen met onder andere interim-GMN-minister Gilmar ‘Pik’ Pisas zou gisteren plaatsvinden, maar is nu verplaatst naar donderdag 21 november.

Het is niet de eerste keer dat het vragenuur over dit onderwerp wordt uitgesteld. Het gesprek over dit onderwerp werd aangevraagd door PAR-Statenlid Steven Croes en stond aanvankelijk gepland voor 24 oktober. Echter, gezien de vele ontwikkelingen rondom de stranden van Lagun en Jeremi werd toen door Croes om uitstel gevraagd.

Deze week was het Pisas die om uitstel vroeg. Het ministerie van GMN werkt momenteel aan een strandmanagementplan dat tegen de 21ste klaar moet zijn.

Veel verzet

Over de ontwikkeling van diverse stranden op Curaçao is veel te doen. Bombastische, betonnen ontwerpen van nieuwe faciliteiten op de stranden van Lagun en Jeremi stuitten op veel verzet onder de bevolking. Na een inspraakavond in het buurtcentrum van Lagun, presenteerde het Ministerie een rendering van een alternatief ontwerp, waarbij het betonnen gebouw vervangen was voor diverse palapa-daken op palen op dezelfde betonnen ondergrond.

1.000

