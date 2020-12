Politieke overeenstemming tussen Sint Maarten en Nederland

12 Gedeeld

Den Haag – De regeringen van Nederland en Sint Maarten hebben politieke overeenstemming bereikt over de derde tranche liquiditeitssteun 2020. In dit akkoord zijn er afspraken gemaakt voor een vrijwillige, maar niet vrijblijvende meerjarige samenwerking tussen beide landen. Eerder was deze overeenstemming al bereikt met Curaçao en Aruba.

In ruil voor hervormingen op Sint Maarten, zal het Nederlandse kabinet nieuwe liquiditeitssteun bieden, maar daarnaast ook op meerdere terreinen investeren in de ontwikkeling van Sint Maarten. Zo gaat Nederland ondersteunen bij de afgesproken structurele hervormingen. Lees verder op Koninkrijk.nu