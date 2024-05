Sint Maarten Politieke soap in Sint-Maarten: Vierde poging om parlementsleden te beëdigen Redactie 18-05-2024 - 2 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Het parlement van Sint-Maarten staat opnieuw voor een cruciale week. Voorzitter Sarah Wescot-Williams wil volgende week een laatste poging ondernemen om de beëdiging van twee nieuwe leden van de volksvertegenwoordiging te realiseren. Als deze vierde poging mislukt, zullen juridische stappen of een verzoek bij de gouverneur onvermijdelijk zijn.

De parlementsvoorzitter plant een nieuwe vergadering op 20 mei, waarin de geloofsbrieven van de kandidaten Richinel Brug en Viren Vinod Kotai opnieuw gecontroleerd zullen worden. Eerdere pogingen om dit te doen mislukten drie keer, door een gebrek aan quorum en het vroegtijdig verlaten van de vergaderzaal door leden van de National Alliance (NA) en de United People’s Party (UP).

Nieuwe regering, nieuwe uitdagingen

Op 3 mei werd een nieuwe regering geïnstalleerd onder leiding van premier Luc Mercelina (URSM). Ondanks de beëdiging, wachten Raeyhon Peterson (PFP) en Cristopher Emmanel (NOW) nog steeds op de afronding van hun screeningsproces door het Openbaar Ministerie.

De parlementsverkiezingen van 11 januari leidden snel tot een samenwerkingsovereenkomst tussen URSM, PFP, DP en NOW. Echter, de benoeming van nieuwe Statenleden verloopt moeizaam, wat heeft geleid tot een politieke soap.

Lege zetels en politieke spanningen

Minister-president Luc Mercelina en de nieuwe minister van Toerisme, Economie, Transport en Telecommunicatie Grisha Heyliger-Marten namen na de verkiezingen hun plaats in het parlement in, maar verlieten deze weer om minister te worden. Sindsdien zijn er twee lege zetels in het parlement, wat de oppositie van NA en UP de meerderheid geeft. Beide partijen zijn ontstemd over de nieuwe regering en wilden de regering van Silveria Jacobs voortzetten.

Oud-ministers Omar Ottley en Egbert Doran, nu parlementariërs, schilderen de nieuwe coalitie af als onervaren en onkundig. Ottley stelde openlijk aan Sarah Wescot-Williams of zij zich niet liever bij UP en NA zou aansluiten, maar Wescot-Williams bleef neutraal en zet zich in om het parlement compleet te krijgen.

Wescot-Williams hoopt op het gezonde verstand van alle politici en het belang van de democratie. Ze verwijst naar vergelijkbare situaties op Curaçao en Aruba, waar respectievelijk de rechtbank en de gouverneur ingrepen. In Sint-Maarten blijft de hoop gevestigd op een interne oplossing zonder externe inmenging.