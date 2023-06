Politieman die vijf jaar geleden een inbreker neerschoot wordt niet vervolgd

WILLEMSTAD – De politieman die op 11 december 2018 een man neerschoot in de tuin van een huis aan de Kaya Timicuan wordt niet vervolgd. Dat maakt het Openbaar Ministerie bijna vijf jaar na dato bekend. Dat het zo lang heeft geduurd komt volgens de woordvoerder van het OM vanwege een achterstand bij de Landrecherche.

De man, een toen 34-jarige Curaçaoënaar, werd geraakt door een politiekogel in zijn bovenlichaam, maar overleefde het incident. Bij aankomst op de plaats delict trof de politie een man aan in de tuin van het huis en merkte op dat de deur van het huis was geforceerd en een raam was gebroken.

Daarop arresteerde de politie de verdachte man, wegens poging tot diefstal. Tijdens de arrestatie loste de politie een schot. De politie arresteerde ook een vrouw die buiten de tuin in een auto op de verdachte zat te wachten.

Landrecherche

In opdracht van het Openbaar Ministerie heeft de landrecherche Curaçao een onderzoek ingesteld naar dit schietincident. Uit het gedane onderzoek volgt volgens de Landrecherche onvoldoende bewijs dat deze politieambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Hij wordt daarom niet vervolgd.

Er is verder geen informatie gegeven over de aanleiding van de agent om te schieten. De schietinstructie van de Curaçaose politie verbiedt kort gezegd het gebruik van het dienstwapen als er geen levensgevaar dreigt voor de politie of de omgeving.

De Landrecherche Curaçao is een zelfstandige opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich op de opsporing van door (semi-) overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven. De Landrecherche Curaçao opereert vooral op het terrein van de strafbare gedragingen die in ernstige mate de integriteit van de rechtspleging en de integriteit van het openbaar bestuur raken.