Politiepost Punda houdt succesvolle verkeerscontrole

WILLEMSTAD – Op donderdag 16 maart 2023 heeft de politiepost in Punda een geslaagde verkeerscontrole uitgevoerd op de Dominico F. “Don” Martina Boulevard. In totaal werden er 108 voertuigen gecontroleerd en de politie heeft 40 boetes uitgedeeld voor verschillende overtredingen.

Tijdens de controles werd gekeken naar geldig rijbewijs, of de wegenbelasting was betaald, of de verzekeringspapieren in orde waren, of de veiligheidsgordel om was en of de auto geldige kentekenplaten voor en achter had. Daarnaast werd ook gecontroleerd op een geldige verblijfsvergunning.

Deze controles moeten bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op Curaçao en moeten ervoor zorgen dat bestuurders zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden op de weg.