Evenementen Polka Dots Pop brengt jaren ’60 en ’70 tot leven in Zanolino Art Gallery Redactie 17-08-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vanaf 28 augustus opent Zanolino Art Gallery in Pietermaai haar deuren voor de tentoonstelling ‘Polka Dots Pop’, een bijzondere expositie die het werk van de gerenommeerde fotograaf Harrie Verstappen in de schijnwerpers zet.

De tentoonstelling toont een unieke collectie foto’s die Verstappen in de jaren ’60 maakte van de iconische Japanse kunstenaar Yayoi Kusama, ook wel bekend als the princess of polka dots. Daarnaast krijgen bezoekers een zeldzaam inkijkje achter de schermen bij legendarische popmuzikanten die Nederland aandeden in dezelfde periode.

De tentoonstelling markeert ook de lancering van Verstappens nieuwe fotoboek Curaçao Fiesta, waarin het straatbeeld van Curaçao in de jaren ’70 en ’80 op indrukwekkende wijze wordt vastgelegd. Het boek, dat vijftig zorgvuldig geselecteerde foto’s bevat, biedt een rijke en nostalgische blik op het leven en de cultuur van Curaçao in deze decennia.

Yayoi Kusama

De foto’s van Yayoi Kusama, die tijdens de tentoonstelling te zien zijn, bieden een intiem portret van de kunstenaar die met haar kenmerkende stippenpatronen de kunstwereld veroverde. Kusama, een invloedrijke figuur in stromingen als Pop Art en performancekunst, verbleef een tijdlang in Nederland en logeerde zelfs een half jaar bij Verstappen en zijn echtgenote thuis. Deze bijzondere periode leverde een serie authentieke en nooit eerder getoonde foto’s op, die Kusama’s invloed en persoonlijke leven in beeld brengen.

Naast de beelden van Kusama neemt “Polka Dots Pop” de bezoeker mee terug naar de roerige jaren ’60 en ’70. Verstappen legde optredens vast van iconische bands zoals The Kinks, Pink Floyd en Jefferson Airplane. Deze foto’s, gemaakt tijdens legendarische concerten in Nederland, zijn niet alleen van historische waarde, maar tonen ook de energie en creativiteit van een tijdperk dat de popcultuur voorgoed veranderde.

Curaçao Fiesta

Naast de tentoonstelling verschijnt op dezelfde dag Verstappens langverwachte fotoboek “Curaçao Fiesta”. Dit boek toont de veranderingen en tradities op het eiland in de jaren ’70 en ’80. Het straatbeeld, de snekcultuur en typische Curaçaose interieurs worden door Verstappen op onnavolgbare wijze vastgelegd. Het boek is een must-have voor liefhebbers van fotografie, cultuurhistorici en iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Curaçao.

Harrie Verstappen, geboren op Curaçao in 1940, begon zijn carrière als fotograaf na diverse banen te hebben gehad. Zijn werk verscheen in prestigieuze publicaties zoals NRC-Handelsblad en Vrij Nederland. Verstappen woonde en werkte lange tijd in Nederland, maar keerde in 1978 terug naar Curaçao. Hij is tegenwoordig vooral actief als digitaal kunstenaar en werkt onder andere aan een Virtual Reality-simulatie van het eiland zoals het eruitzag vanaf 1499.

25