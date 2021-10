Porto Kòrsou wil milieuvriendelijke ontwikkeling isla-terrein

WILLEMSTAD – Het initiatief ‘Porto Kòrsou’ wil het terrein van de Isla ontwikkelen tot een milieuvriendelijke locatie. Dat meldt Sven Rusticus namens het consortium op Dolfijn FM.

Porto Kòrsou zegt investeerders te hebben gevonden om de plannen tot uitwerking te brengen. Het gaat om het reinigen van het terrein en daarmee het creëren van werkgelegenheid en meer woningen op de A-locatie. Porto Kòrsou heeft al een brief gestuurd aan de Statenvoorzitter om hun plannen uit te leggen in een presentatie in de Staten. Hier is tot nu toe nog niet op gereageerd volgens Rusticus.

Lees ook: