Met video PORTRET: Marelvo ‘Toy’ Felomina – Hooghoud-koning van Curaçao Maarten Schakel 04-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Wie in Steenrijk of Mariepompoen woont, of de Curaçaose voetballerij al langer volgt, kent Marelvo ‘Toy’ Felomina ongetwijfeld. In 1986 kampioen met Sithoc, tegenwoordig een fascinerend gezicht: driemaal per week wandelt hij een half uur door zijn wijk – terwijl hij vlekkeloos een voetbal hooghoudt. Curaçao.nu zocht hem op.

Echt tellen heeft hij de afgelopen jaren niet meer gedaan, maar in zijn jonge jaren kwam hij ooit eens tot 1428 maal een bal hooghouden zonder op de grond te stuiteren. Wie hem tijdens zijn wandelingen ziet, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hij dat aantal royaal overschrijdt.

De veteraan (67 jaar) werd in 1986 glorieus kampioen van Curaçao met zijn club Sithoc. Tegenwoordig is hij driemaal per week te zien, al wandelend langs het strand van Mariepompoen terwijl hij foutloos een bal hooghoudt – een activiteit die hij al ruim 50 jaar volhoudt. “Als je het vaak genoeg doet, word je vrienden met de bal”, aldus Felomina. In januari wordt hij 68 jaar, maar voorlopig wil hij nog niet aan stoppen denken. “Ik blijf het doen totdat God vindt dat het genoeg is.”

