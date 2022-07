Positieve testuitslagen dalen op Aruba Curaçao en Sint Maarten door ander testbeleid

WILLEMSTAD – Het aantal positieve testuitslagen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten is vorige maand licht afgenomen. Op de drie BES-eilanden steeg het aantal juist licht. In totaal werden op alle eilanden samen 4.688 positieve testuitslagen gemeld, zo staat te lezen in het maandoverzicht van de RIVM.

Een ruime meerderheid van het totaal aantal positieve testen kwam van Aruba, 3.551. In mei waren daar nog bijna 5.000 positieve testresultaten. Het grote aantal positieve testen is voornamelijk te verklaren doordat uitgaande reizigers naar de Verenigde Staten tot 1 juli verplicht waren zich te laten testen

Sinds de wijziging in dit reisbeleid melden zowel Aruba als Sint Maarten minder positieve testuitslagen en een hogere positieve testratio. Op Aruba en de BES-eilanden wordt nog laagdrempelig en gratis getest. Op Curacao en Sint

Maarten wordt niet meer grootschalig getest door de Publieke Gezondheidszorg. Testen gebeurt op indicatie, via de huisarts of het ziekenhuis. Daarnaast wordt commercieel getest.

Varianten

Nadat de eerste infecties met Omikron B in mei gedetecteerd werden op de eilanden, zijn in de loop van juni ook de eerste infecties met Omikron A gedetecteerd.

Voor Sint Eustatius is sinds week 12 geen kiemsurveillance meer uitgevoerd. Voor Saba is sinds begin dit jaar geen kiemsurveillance ingestuurd doordat het eiland veelal gebruik maakt van antigeentesten. De verwachting is dat het aandeel van deze varianten in de loop van de zomer verder zal stijgen.

Curaçao

Curaçao is per 1 juni gestopt met het uitvoeren van Bron- en contactonderzoek en per 4 juni gestopt met grootschalig testen, met een dalende trend in positieve meldingen als gevolg. Het eiland meldde afgelopen maand 595 nieuwe positieve testuitslagen. Dit is aanzienlijk lager dan het aantal meldingen in mei (1.683).

In de laatste week van juni en de eerste dagen van juli kregen 71 mensen per 100.000 inwoners op Curaçao een positieve testuitslag en was de 23 procent. De ziekenhuisbezetting op het eiland is afgelopen maand afgenomen. Er zijn in juni minder dan vijf covid19 gerelateerde ziekenhuisopnames en minder dan vijf overlijdens gemeld.

Aruba

Op Aruba zijn de incidentie en het zevendaags gemiddelde sinds eind juni gedaald, mede te relateren aan het opheffen van de testverplichting voor (terugkerende) reizigers naar de Verenigde Staten.

Maar het aantal ziekenhuisopnames is afgelopen maand drie keer hoger dan in de maand mei. Er werden in juni 3.551 positieve testuitslagen geregistreerd. In mei waren dat nog 1.948 positieve testuitslagen.

In juni werden 68 mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis tegen 21 ziekenhuisopnames de maand ervoor.

Er werden zeven nieuwe sterfgevallen als gevolg van covid19 gemeld, dat was een maand daarvoor nog minder dan vijf.

In de laatste week van juni en de eerste dagen van juli kregen 222 mensen per 100.000 inwoners op Aruba een positieve testuitslag en was de onder inwoners 47 procent.

Sint Maarten

Sint Maarten is al eerder dit jaar gestopt met grootschalig testen. In juni is het aantal positieve testuitslagen afgevlakt en de testratio gestegen. Sinds eind juni daalt het aantal positieve testen verder, mede te relateren aan het opheffen van de testverplichting voor (terugkerende) reizigers naar de Verenigde Staten.

Door het eiland werden in juni 236 positieve testuitslagen, twaalf covid19 gerelateerde ziekenhuisopnames en geen nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van corona.

In de laatste week van juni en de eerste dagen van juli kregen 34 mensen per

100.000 inwoners op Sint Maarten een positieve testuitslag en was de testratio zeven procent.

BES

Op Bonaire steeg het aantal nieuwe positieve testuitslagen in juni licht. Er werden 224 positieve testuitslagen, vijf corona gerelateerde ziekenhuisopnames en geen covid19 gerelateerd overlijden gemeld.

In de laatste week van juni en de eerste dagen van juli kregen kregen 306 mensen per 100.000 inwoners op Bonaire een positieve testuitslag en was de testratio 72 procent.

Het aantal positieve testuitslagen op St. Eustatius nam in juni licht toe. Er zijn afgelopen maand 65 nieuwe positieve testuitslagen gemeld. In de laatste week van juni en de eerste dagen van juli kregen 575 mensen per 100.000

inwoners covid en de testratio was dertig procent. Het eiland meldde in juni minder dan vijf corona-ziekenhuisopnames en geen sterfgevallen.

Op Saba zijn afgelopen maand 21 nieuwe positieve testuitslagen gemeld. In de laatste week van juni en de eerste dagen van juli kregen 469 mensen per 100.000 inwoners corona en de testratio was twaalf procent. Op Saba werden in juni drie patiënten met onderliggend lijden opgenomen in het ziekenhuis.