Praktijkgerichte horeca-opleidingen starten in september op drie niveaus

KRALENDIJK – Vivente SBO, onderdeel van de protestantse scholen op Curaçao starten in september met erkende praktijkgerichte opleidingen in de vorm van ‘werkend leren’. Dat doet de school samen met het bureau Impacto. Hiervoor worden in de komende periode leerbedrijven en kandidaat-studenten geworven.

Reden voor de nieuwe opleiding is de ontwikkeling van de hospitality sector op het eiland en een groeiende behoefte aan goed opgeleide medewerkers. Het gaat om de opleidingen kok SBO-niveau 2, zelfstandig werkend kok SBO-niveau 3 en gastheer/vrouw SBO-niveau 3.

Het concept werkend leren houdt in dat de studenten vier dagen per week als ‘lerend medewerker’ onder professionele begeleiding van een aan te stellen leermeester aan de slag gaan bij een leerbedrijf.

Dit kan bijvoorbeeld een hotel- of restaurantorganisatie zijn. Eén dag in de week komen de studenten naar school voor reflectie, begeleiding en aanvullende lessen onder leiding van vakdocenten met praktijkervaring. De opleidingsduur is afhankelijk van het niveau vijftien tot twintig maanden. Aan het eind doen de kandidaten eindexamen waarop zij een erkend diploma ontvangen.

Studenten

Niet iedere jongere heeft voorkeur voor een theoretische studie die zich grotendeels vijf dagen in de week in een klaslokaal plaatsvindt. Een grote groep jongeren/ jong volwassenen leert liever in de praktijk of wenst een combinatie van werken en leren.

De SBO-variant ‘werkend leren’ komt tegemoet aan deze behoefte en biedt het gestructureerd en thematisch – op basis van het opleidingsprogramma – on the job learning in een leerbedrijf onder begeleiding van een leermeester.

Het voordeel voor studenten is ook dat zij het vak niet leren vanuit de theorie, maar vanuit de hedendaagse praktijk. Hierdoor sluiten hun opgedane kennis en ervaring goed aan bij hetgeen in de sector wordt gevraagd.

Alle jongeren met een VSBO-diploma kunnen zich voor de opleiding aanmelden en ook jongeren en jong volwassenen die al werkzaam zijn in de sector maar graag een erkend diploma willen behalen.

Op woensdag 23 mei vindt er om zes uur ’s avonds op de locatie van Shimaruku Restaurant van Marnix College Cas Cora een informatiebijeenkomst plaats voor geïnteresseerden.

Hierna volgt een proces van aanmelding voor de opleidingen. Kandidaten ontvangen een intake waarna er ‘matching’ plaatsvindt met een leerbedrijf. De studenten starten de opleiding met een intensief voortraject dat gericht is op ontwikkeling van basiscompetenties op gebied van werkhouding, klantgericht handelen en samenwerken waarna zij worden geplaatst bij het leerbedrijf.

Leerbedrijven en leermeesters

Deelnemende bedrijven, als hotels, restaurants en bars, dragen bij aan een praktijkgerichte opleiding van studenten en zo ook aan professionalisering van de bedrijfstak op het eiland.

Het voordeel is dat de opgedane kennis, competenties en ervaring van (toekomstige) medewerkers naadloos aansluit op de behoeften in de arbeidsmarkt. Wel verplichten leerbedrijven zich om een ervaren employé als leermeester aan te stellen die de ‘lerend medewerker’ conform het onderwijsprogramma wegwijs maakt op de werkvloer en contact onderhoudt met de toegewezen vakdocent/ mentor vanuit Vivente SBO.

Leerbedrijven sluiten een overeenkomst met Impacto voor de inzet van de student voor de duur van de opleidingsperiode. Omdat het geen stage is, maar een arbeidscontract met alle rechten en plichten die daarbij horen, ontvangt de ‘lerend medewerker’ minimaal het wettelijk minimumloon.

Voor de kosten verbonden aan het opleidingstraject, inclusief lesmaterialen, wordt elke maand een vast bedrag verrekend met het maandloon van de leerlingen. Dit vanwege het feit dat de opleidingen van Vivente SBO door het ministerie van OWCS wel werden erkend, maar (nog) niet worden bekostigd.

Voor horeca-organisaties die interesse hebben om als leerbedrijf studenten een praktijkplaats te bieden, vindt er deze week ook een informatiebijeenkomst plaats.