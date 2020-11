Premier Curaçao: hoogte besmettingen alarmerend

51 Gedeeld

Premier Rhuggenaath noemt het recordaantal besmettingen vandaag alarmerend. “We moeten naar de indicatoren kijken waaronder de impact op de zorg. Als we naar cijfers kijken dan kunnen we vergeten waar het eigenlijk om gaat.”

Curaçao kent opnieuw een record aantal besmettingen: 105 positief geteste mensen op één dag. Nooit eerder is het aantal dagbesmettingen zo hoog geweest.

Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth is er ook nog nooit zoveel getest op één dag: 553 mensen in totaal.

Gezicht

Rhuggenaath geeft een voorbeeld van een oudere man in een wijk (Opa di Bario) die aan Covid is gestorven, van de een op andere dag. Volgens de premier moeten de cijfers een gezicht krijgen, zodat we ons realiseren wat het betekent.

“Alleen als we ons aan de maatregelen houden, kunnen we de cijfers naar beneden krijgen en enigszins normale feestdagen hebben.” De premier voegt daaraan toe dat strengere maatregelen niet zijn uitgesloten als Curaçao de cijfers niet naar beneden krijgt.

De regering zit niet te springen om een nieuwe Lockdown, maar Rhuggenaath waarschuwt dat het buitenland meekijkt en zelf kan besluiten om reizen naar Curaçao te ontraden.

Nederland eist vooralsnog geen thuisquarantaine voor toeristen die terugkomen uit Curaçao.