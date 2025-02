Nieuws Curaçao Premier Mercelina: ‘Eerst de basis op orde voordat we praten over legalisering van marijuana’ Dick Drayer 14-02-2025 - 2 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Premier Luc Mercelina heeft woensdag tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers benadrukt dat Sint-Maarten eerst goed voorbereid moet zijn voordat er überhaupt wordt nagedacht over de legalisering van marijuana. Volgens Mercelina heeft het onderwerp verstrekkende gevolgen voor de samenleving, vooral voor kinderen, en vereist het een zorgvuldige aanpak.

“De legalisering van marijuana heeft enorme implicaties voor alle ministeries, maar vooral ook voor onze kinderen,” stelde Mercelina. “Dit is niet zomaar een kwestie van wetgeving. We moeten eerst goed voorbereid zijn op alle sociale, economische en gezondheidsgevolgen die deze stap met zich mee kan brengen.”

De premier gaf aan dat zijn focus momenteel niet ligt op het opstellen van wetgeving, maar op het versterken van fundamentele voorzieningen zoals gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en onderwijs. Hij wees op de uitdagingen binnen Turning Point, het centrum voor verslavingszorg, en de bredere problemen in de gezondheidssector. “Voordat we überhaupt aan legalisering denken, moeten we zorgen voor een goed georganiseerde geestelijke gezondheidszorg en een solide onderwijssysteem,” benadrukte hij.

Mercelina verwees ook naar de situatie in Nederland, waar marijuana niet volledig is gelegaliseerd, maar gereguleerd. “Nederland is een meester in regelgeving, maar zelfs daar blijven er grote uitdagingen rondom de implicaties van marijuana voor de samenleving,” merkte hij op.

Hoewel de premier erkende dat de discussie over legalisering onvermijdelijk is, blijft zijn prioriteit voorlopig gericht op de directe uitdagingen van Sint Maarten. “Er komt een moment dat we dit onderwerp moeten bespreken, maar laten we eerst zorgen dat ons land en onze gemeenschap goed voorbereid zijn,” aldus Mercelina.

