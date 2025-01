Sint Maarten Premier Mercelina waarschuwt voor risico’s rond cannabiswetgeving Redactie 20-01-2025 - 2 minuten leestijd

Foto - Daily Herald

PHILIPSBURG – Premier Luc Mercelina heeft tijdens de openbare vergadering over de conceptbegroting 2025 zijn zorgen geuit over de mogelijke legalisering van cannabis in Sint-Maarten. Hij benadrukte dat het land al kampt met ernstige uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg, mentale zorg, onderwijs, werkloosheid en jeugdcriminaliteit. Volgens Mercelina kan het toevoegen van cannabis aan deze problematiek ernstige gevolgen hebben als het niet zorgvuldig wordt gereguleerd.

De premier verwees naar een rapport in The Daily Herald, waaruit blijkt dat 71 procent van de nieuwe aanmeldingen bij de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg waarschijnlijk gerelateerd is aan cannabisgebruik. Hij wees op de schadelijke effecten van cannabis op de geestelijke gezondheid, waaronder psychoses en schizofrenie, en waarschuwde voor de impact op jongeren, waarbij hij benadrukte dat veel jongeren onder invloed naar school gaan.

Volgens Mercelina is het essentieel dat, mocht de wetgeving doorgaan, deze goed wordt geregeld om negatieve gevolgen te voorkomen. Hij riep de leden van het parlement op hun verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor een doordachte aanpak. “De basisvoorzieningen in ons land zijn nog niet op orde,” aldus Mercelina, die verder wees op het ontbreken van goed georganiseerde hulpinstanties zoals Turning Point, een rehabilitatiecentrum.

De premier vroeg parlementariërs om niet alleen naar de economische voordelen van cannabis te kijken, maar ook naar de sociale gevolgen. Hij waarschuwde voor de verleiding van financiële winsten en verborgen agenda’s, en benadrukte de verantwoordelijkheid tegenover toekomstige generaties. “Wij willen niet dat onze kinderen zonder toekomst op straat belanden,” aldus Mercelina.

Met zijn oproep hoopt de premier een breed debat aan te moedigen over de mogelijke gevolgen van cannabislegalisatie en het belang van een goed gereguleerde aanpak.