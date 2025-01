Politiek Premier Pisas blikt terug op regeringsperiode in nieuwjaarstoespraak Maarten Schakel 02-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas heeft in zijn nieuwjaarstoespraak teruggeblikt op de prestaties van zijn regering en zijn visie voor Curaçao gedeeld. In een videoboodschap, die op 1 januari werd gepubliceerd via de officiële kanalen van de regering, stond de premier stil bij de economische, sociale en infrastructurele ontwikkelingen op het eiland.

Pisas benadrukte dat Curaçao de afgelopen jaren veerkracht heeft getoond ondanks de wereldwijde economische uitdagingen en de nasleep van de COVID-19-pandemie. Volgens de premier is het bruto binnenlands product (BBP) gegroeid en is de werkloosheid op het eiland gedaald. Daarnaast noemde hij verbeteringen in de gezondheidszorg, zoals uitbreidingen van faciliteiten in het Curaçao Medical Center en nieuwe programma’s om de volksgezondheid te bevorderen.

Ook in het onderwijs en infrastructuur zag de premier vooruitgang. Hij wees op investeringen in scholen en digitale leermiddelen, evenals op diverse afgeronde wegen- en renovatieprojecten. Pisas sprak over de noodzaak om door te gaan met structurele hervormingen en de financiële stabiliteit van het eiland te waarborgen.

De premier erkende echter dat er nog uitdagingen zijn, waaronder de hoge energiekosten en het belang van duurzame ontwikkeling. Hij onderstreepte het belang van samenwerking tussen overheid, bedrijven en internationale partners om deze problemen aan te pakken.

Met zijn toespraak richtte Pisas zich ook tot de bevolking. Hij sprak zijn dankbaarheid uit voor hun steun en vertrouwen en deed een oproep om verenigd te blijven voor de toekomst van Curaçao. Volgens hem ligt een periode van groei en stabiliteit binnen handbereik als het eiland blijft samenwerken.

Verkiezingen

Hoewel Pisas in zijn toespraak vooral de successen van zijn regering belichtte, is het belangrijk om zijn uitspraken in perspectief te plaatsen. Het zijn de laatste maanden van deze regering, omdat op 21 maart van dit jaar verkiezingen plaatsvinden. De boodschap van Pisas lijkt daarmee niet alleen bedoeld als terugblik, maar ook als aanmoediging om het beleid van zijn kabinet voort te zetten.

