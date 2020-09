Premier Rhuggenaath; “we zijn allemaal moe van het virus”

59 Gedeeld

Willemstad – Premier Eugene Rhuggenaath heeft vandaag tijdens een persconferentie aangegeven dankbaar te zijn met de medewerking van de bevolking van Curaçao. Het merendeel van de bevolking houdt zich aan de geldende regels van social distance . Rhuggenaath uit de hoop dat hij binnenkort weer kan gaan versoepelen.

“We zijn allemaal moe van COVID, maar helaas moeten we er mee leren leven want het virus zal voorlopig nog blijven; COVID tei pa keda. Voorlopig moeten we ons aan de maatregelen houden om het virus de kop in te drukken. Zolang er geen vaccin is zal dit moeten. Afstand houden en hygiëne in acht nemen is van groot belang” zo zei de premier.

“Helaas zijn er ook mensen die dit niet begrijpen. Er worden mensen ziek en er overlijden mensen zoals we in andere landen zien. Er zijn mensen die denken dat het virus hen niet zal besmetten,dit gedrag brengt de gezondheid van mensen in gevaar.”

Volgens de premier is er nog altijd een simpel doel: stabiliseren en balanseren in de strijd tegen het coronavirus. Daarbij wordt de capaciteit van de medische zorg in de gaten gehouden, net als het onderwijs en de economie.

