Sint Maarten Premier Sint-Maarten verbiedt politieke bijeenkomsten Redactie 25-07-2024 - 1 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Sint-Maarten verbiedt alle openbare politieke bijeenkomsten tot aan de verkiezingsdag op 19 augustus. Het gaat om bijeenkomsten waarvoor een vergunning nodig is. Het verbod geldt ook voor bijeenkomsten in de buurt van stembureaus op de verkiezingsdag zelf. Premier Dr. Luc Mercelina maakte deze drastische maatregelen bekend tijdens een persconferentie van de Raad van Ministers.

De maatregelen volgen op de recente beschieting van politicus Olivier Arrindell vorige week woensdag. Hoewel premier Mercelina eerder aangaf dat er geen aanwijzingen zijn dat de schietpartij politiek gemotiveerd was, verwees hij naar de spanning in de samenleving als reden voor het huidige verbod. Arrindell zelf suggereerde wel een politieke motivatie achter de aanslag.

De premier benadrukte dat deze veranderingen zijn doorgevoerd om de burgers te beschermen. “We staan geen openbare bijeenkomsten meer toe in de aanloop naar de verkiezingsdag. We willen geen opeenhoping van mensen die een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid,” aldus Mercelina. Hij gaf aan dat besloten bijeenkomsten zonder vergunningsplicht wel zijn toegestaan.

De premier hoopt dat deze beslissing de bevolking een gevoel van veiligheid zal geven. “Ik hoop dat de bevolking hierdoor gerustgesteld is dat ze een serieuze regering hebben die waakt over hun veiligheid,” aldus Mercelina.

Het onderzoek naar de beschieting op Arrindell, waarbij zijn partner Sabine om het leven kwam is in volle gang. De politie wordt bijgestaan door het Recherche Samenwerkingsteam dat zich op de Caribische eilanden bezighoudt met ondermijnende criminaliteit. Het team is aangevuld met nog eens twintig extra RST’ers uit Nederland.

91