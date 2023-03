Presentatie nieuwe dichtbundel Ko van Geemert tijdens Cathedral of Thorns by Night

WILLEMSTAD – Komende vrijdag 10 maart presenteert Ko van Geemert zijn nieuwe dichtbundel op de Cathedral of Thorns by Night.

In de afgelopen jaren verschenen er verschillende dichtbundels van zijn hand. De teen van Akinfejev is zijn jongste bundel die hij die avond presenteert. De Kathedraal van Doornen is dé plek op het eiland waar kunst en cultuur van verschillende lokale en internationale artiesten samenkomt, en nu dus ook de deuren openstelt voor een literaire avond van hoog niveau.

“Wij zijn vereerd dat wij Ko van Geemert mogen ontvangen, en dat hij zijn nieuwste dichtbundel bij ons zal presenteren”, zegt Daisy Casimiri van Fundashon di Artista. “De Cathedral of Thorns by Night is een unieke avond waarbij de kathedraal magisch verlicht wordt.”

De avond wordt opgevrolijkt met een muzikaal optreden van Yumarya Grijt, Enrico Henriquez en Willem Blankenburgh en poëzie van Ralph Winedt. De presentatie wordt gehouden in het Nederlands.