President Hoge Raad brengt werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten

WILLEMSTAD – Dineke de Groot, President van de Hoge Raad, brengt deze week een werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De Hoge Raad is cassatierechter in zaken afkomstig uit Nederland en uit Caribisch Nederland.

Haar werkbezoek staat in het teken van kennismaking met de gouverneurs en premiers van de drie eilanden Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De Groot zal ook een gastcollege geven op de Universiteit van Aruba en The University of Curaçao. Zij is sinds 1 november 2020 president van de Hoge Raad, de eerste vrouw in die positie van het hoogste rechtscollege sinds de instelling ervan in 1838.

