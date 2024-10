Algemeen President Santokhi eert Surinaamse vakbondsleider Doedel Dick Drayer 22-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De president van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi, heeft tijdens zijn eerste officiële bezoek aan Curaçao een krans gelegd bij het standbeeld van Louis Alfred Gerardus Doedel.

De ceremonie vond plaats bij het nationale monument in Kolebra Bèrdè, in aanwezigheid van nabestaanden van Doedel. Met deze plechtigheid betuigt president Santokhi eer aan de inzet van Louis Doedel voor sociale rechtvaardigheid, zowel op Curaçao als in Suriname.

Doedel, geboren op 26 juli 1905 in Paramaribo, stond bekend als een vooraanstaande pleitbezorger voor de rechten van arbeiders. Hij speelde een cruciale rol in de opbouw van de vakbondsbeweging in beide landen.

De kranslegging markeerde het begin van het officiële programma van Santokhi’s bezoek aan Curaçao.

