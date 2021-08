President Suriname in gesprek met Nederlands parlement

113 Gedeeld

Foto Kabinet van President Santokhi

PARAMARIBO – President Santokhi van Suriname gaat bij zijn bezoek aan Nederland spreken met leden van de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag.

Bij de ontmoeting is er ruimte voor een “gedachtewisseling” tussen de Kamerleden en de president, en Santokhi kan hen ook toespreken. De Surinaamse president is op 8 en 9 september in Nederland, samen met een deel van zijn kabinet. Ook een ontmoeting met demissionair premier Mark Rutte staat daarbij op het programma.

Lees ook: