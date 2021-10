Pride 2021: Curaçao is het meest LHBT-vriendelijke eiland in de Cariben

18 Gedeeld

De organisatie van de Curaçao Pride 2021 is tevreden over de pride-editie van dit jaar. Door de beperkende overheidsmaatregelen, konden maar honderd bezoekers meedoen.

Afgelopen donderdag was Punda gehuld in regenboogvlaggen en versieringen, vrijdagavond was er de traditionele Rainbow Lounge en zaterdag de White Party. De prideweek werd zondag 3 oktober afgesloten met een pool party bij Landhuis Bona Visa.

Openingswoord

De opening werd verricht door Helena Seferina-Rojas, managing director van CHATA. In haar openingwoordbenoemde ze de relevantie van het de Pride voor de mensenrechten en benadrukte zij ook dat Curaçao, mede dankzij het organiseren van de Curaçao Pride, wordt gezien als een van de meest LHBT vriendelijke eilanden in het Caribische gebied.

“Vanwege de Covid-19 maatregelen hebben we in 2020 geen Pride kunnen organiseren. We zijn blij dat we dit jaar toch een aantal evenementen hebben kunnen organiseren. Door de enorme draagkracht vanuit de samenleving, de reacties op de evenementen en de overboekingen op de feesten zien we dat er veel behoefte is aan een jaarlijkse Pride viering. Wat opviel was dat dit jaar veel bedrijven aan de oproep om de regenboog vlas te hijsen gehoor hebben gegeven. Ook hebben veel organisaties hun bedrijfslogo op social media aangepast met de regenboog kleuren. Door dit te doen tonen bedrijven zich solidair en inclusief ten opzichte van hun medewerkers en klanten”, aldus Seferina-Rojas.

De Curaçao Pride vindt volgend jaar plaats van 29 september tot en met 2 oktober 2022. Het programma dan hangt af van de geldende richtlijnen tegen die tijd.