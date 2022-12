Pride Curaçao 2023 wordt eerder gehouden

WILLEMSTAD – Pride Curaçao vindt volgend jaar plaats van 7 tot en met 12 juni. Traditioneel werd Pride Curaçao altijd georganiseerd in de laatste week van september, maar de organisatie heeft besloten om het evenement dit jaar gelijk te laten lopen met International Pride Month.

Het programma van Pride Curaçao 2022 wordt begin 2023 bekend gemaakt. De Pride Walk en de officiële opening vindt in ieder geval plaats op donderdag 7 juni en de botenparade is op zondag 11 juni.

Pride Curaçao is voortgekomen uit de Get Wet Weekend. Na tien jaar wil de organisatie de Pride Curaçao synchroon laten lopen met International Pride Month in juni.

Tijdens de maand wordt er op grotere schaal aandacht gevraagd voor gelijke rechten voor LGBT’ers.

“Wij denken dat het een goede keuze is om onze evenementen ook in deze maand te laten plaatsvinden om zo de bekendheid en het draagvlak verder te vergroten en zo steeds meer ruimte te vinden voor acceptatie en hopelijk eindelijk gelijkheid voor iedereen op Curaçao.” Aldus Frank Holtslag, President Pride Curaçao die in 2021 nog een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen voor zijn werk en inzet voor Pride op het eiland.