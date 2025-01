Overheid Prijs paspoort verandert toch niet Maarten Schakel 06-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, verandert de prijs van een paspoort toch niet. Dat laat de overheid weten in een persbericht. Jezelf rijk rekenen heeft helaas gezin. We betalen op Curaçao al iets meer voor een paspoort dan in andere delen van het Koninkrijk.

Een volwassene blijft 200 gulden betalen voor een nieuw paspoort bij Kranshi. De kosten voor een nieuwe paspoort voor een minderjarige blijven 100 gulden. Die prijzen zijn wettelijk vastgelegd, schrijft de overheid in haar persbericht.

Vlak voor de jaarwisseling maakte Kranshi bekend dat de prijs voor een nieuw paspoort zou stijgen van 189 naar 192. Een paspoort van minderjarigen zou gaan van 149 naar 151 gulden. Maar die bedragen kloppen dus niet.