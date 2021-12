Prijs voor benzine en diesel omlaag

34 Gedeeld

WILLEMSTAD – De prijs van benzine daalt komende dinsdag met zes cent naar 2,31 gulden. Ook diesel gaat in prijs omlaag, maar liefst 18 cent per liter. Vanaf dinsdag betaal je dan 1,71 gulden aan de pomp.

Het tarief voor elektriciteit blijft gelijk. De eerste 250 kilowattuur kost vanaf 1 januari iets meer dan 62 cent, gebruik je meer dan 350 kilowattuur dan betaal je over dat gedeelte 77 cent. Water uit de kraan wordt wel iets duurder. Het laagste huishoudelijk tarief wordt straks 8,49 gulden per kuub. Dat is drie cent meer dan nu. Het duurste tarief bedraagt vanaf begin volgend jaar 17,54 gulden per 1000 liter.

