SINUSTA, de vakbond voor taxichauffeurs, moet haar collectieve prijsafspraken voor vervoer van en naar het vliegveld staken. Dat meldt mededingings-waakhond FTAC.

De tarieven voor taxivervoer zijn op Curaçao door de overheid gereguleerd. Deze gereguleerde tarieven zijn maximumtarieven. Dit betekent dat het niet toegestaan is voor taxichauffeurs een hoger tarief dan het wettelijk vastgesteld tarief in rekening te brengen aan klanten.

Maar taxichauffeurs zijn wel vrij om aan een klant een lager tarief in rekening te brengen. Dat werd in de praktijk niet gedaan, omdat SINUSTA onderlinge prijsafspraken had geregeld voor taxiritten van en naar Hato.

Expliciet

De Landsverordening inzake concurrentie verbiedt ondernemers expliciet om collectieve prijsafspraken in verenigingsverband te maken. Ondernemers moeten, conform de wet, individueel en zelfstandig de prijs voor hun product of dienst bepalen.

Het bestuur van SINUSTA toonde zich meteen bereidwillig om conform de aanwijzingen van de FTAC te handelen. De leden van SINUSTA zijn inmiddels schriftelijk geïnformeerd. Hen is duidelijk gemaakt dat zij voortaan ieder afzonderlijk hun eigen tarieven moeten bepalen, als zij onder de maximum overheidsprijs willen rijden.

De FTAC zal de afspraak met de vakbond monitoren en kan maatregelen, zoals een boete, opleggen als haar leden zich niet houden aan de afspraak.