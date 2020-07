Prijzen Bonaire dalen met bijna anderhalf procent

14 Gedeeld

Kralendijk – De prijzen zijn op Bonaire in een jaar tijd gemiddeld met bijna anderhalf procent gedaald. De prijsdalingen zijn volgens het CBS grotendeels te danken aan de toeslagen die de overheid geeft op water, stroom en internet.

Door de overheidsmaatregelen daalden de prijzen voor telecommunicatie met bijna 20 procent. Elektriciteit was bijna 12 procent goedkoper dan vorig jaar. Boodschappen doen op Bonaire is daarom niet per se goedkoper geworden, maar de balans voor de consument is in het totaalplaatje bijna anderhalf procent positief.

