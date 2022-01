Prijzen Curaçao 3,4 procent hoger

20 Gedeeld

De kosten van levensonderhoud zijn op Curaçao in oktober 3,4 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Vergeleken met een maand ervoor stegen de prijzen licht, met 0,3 procent. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend.

De belangrijkste oorzaak voor de hogere inflatie zijn het duurder worden van voedsel, wonen en de gezondheidszorg. Ten opzichte van de maand september werden water, diesel en kerosine duurder, maar daalde de prijs voor onder andere benzine en hobby artikelen.

Indexering

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn. Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.