1 Delen

Willemstad – De prijzen in januari zijn nauwelijks gestegen in vergelijking tot de maand ervoor. Water werd in januari iets duurder, net als aardappelen, groenten en fruit. Maar dan ging het om tienden van procenten.

De inflatie over 12 maanden bleef gelijk. De gemiddelde prijzen vorige maand waren net als in december 2,6 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar geleden. Oorzaak daarvan zijn de gestegen prijzen voor onder andere drank en tabak.